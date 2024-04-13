8 (910) 795-63-16
Telegram WhatsApp VK Email
8 (910) 795-63-16
Выберите свой регион:
Владимирская область
Нижегородская область Ивановская область Кировская область Самарская область Республика Марий Эл Рязанская область Чувашская республика Республика Татарстан Свердловская область
Главная » Бухгалтерское обслуживание » Бухгалтерские услуги

Бухгалтерские услуги для ИП и ООО

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерское обслуживание

Бухгалтерское, юридическое, налоговое и кадровое сопровождение в одной подписке

от 5720 руб
Заказать Узнать больше
Бухгалтерское обслуживание

и получите скидку 25%

    Восстановление учета

    Приведём бухучёт в порядок, чтобы уберечь от штрафов или подготовить фирму к продаже

    от 5000 руб
    Заказать Узнать больше
    Восстановление учета

    и получите скидку 25%

      Разовая отчетность

      Подготовим любую форму отчётности, сдадим и убедимся, что приняли

      от 830 руб
      Заказать Узнать больше
      Разовая отчетность

      и получите скидку 25%

        Оптимизация налогов

        Расскажем о способах экономии, подберём налоговые льготы, поможем выбрать форму бизнеса

        от 8400 руб
        Заказать Узнать больше
        Оптимизация налогов

        и получите скидку 25%

          Разблокировка расчетного счета

          Выясним причину блокировки, проведём анализ и добьёмся снятия ареста за 3 дня

          от 7590 руб
          Заказать Узнать больше
          Разблокировка расчетного счета

          и получите скидку 25%

            Декларация 3-НДФЛ

            Поможем оформить документы и вернуть НДФЛ за покупку жилья, оплату лечения, обучения и т.п

            от 3800 руб
            Заказать
            Декларация 3-НДФЛ

            и получите скидку 25%

              Консультации по бухучёту

              Консультации по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности

              от 4400 руб
              Заказать
              Консультации по бухучёту

              и получите скидку 25%

                Юридическая консультация

                Помощь в выборе оптимального юридического режима для бизнеса

                от 5060 руб
                Заказать
                Юридическая консультация

                и получите скидку 25%

                  Консультация по налогам

                  Помощь в выборе наиболее выгодного налогового режима для бизнеса

                  от 3800 руб
                  Заказать Узнать больше
                  Консультация по налогам

                  и получите скидку 25%

                    Закажите бесплатную консультацию

                      Наши специалисты
                      Бухгалтер
                      Юрист
                      Налоговый конусультант
                      Бизнес-ассистент
                      Кадровик
                      Закроет все вопросы, связанные с ведением учёта
                      • Сформирует и отправит бухгалтерскую и налоговую отчётность
                      • Составит ежегодные отчёты в ГИС ЖКХ
                      • Проведёт сверку с ИФНС, ПФР и ФСС
                      • Подготовит реестр по задолженностям собственников жилья
                      • Будет вести поквартирный учёт платежей
                      • Ответит на запросы ФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ
                      Обеспечит правовую поддержку и проконсультирует по вопросам взаимодействия с собственниками-должниками
                      • Проконсультирует по порядку досудебного урегулирования вопросов с должниками
                      • Подготовит и проанализирует договоры
                      • Проконсультирует по вопросам проведения ежегодного собрания собственников жилья
                      • Подготовит исковые заявления
                      Налоговый консультант
                      • Порекомендует систему налогообложения, спрогнозирует налоговую нагрузку и предложит законные методы снижения налогооблагаемой базы
                      Бизнес-ассистент
                      • На связи с вами по любым вопросам. Вы даёте задачу бизнес-ассистенту, а он делегирует нужному члену команды, контролирует выполнение и уведомляет вас о статусе
                      Кадровик
                      • Проконсультирует по вопросам трудоустройства и увольнения сотрудников и возьмёт на себя всё кадровое делопроизводство
                      Работа с нами
                      Стоимость услуг может быть ниже, чем зарплата штатного гл.бухгалтера или юриста
                      От стоимости услуг нет отчислений в фонды 30,2%
                      Мы не уходим в декрет и не можем уволиться
                      У нас своё оборудование и программное обеспечение
                      Мы постоянно учимся и ежегодно повышаем квалификацию за свой счёт
                      Мы не сидим в вашем офисе
                      Мы знаем лишь то, что Вы нам сказали
                      Мы не работаем с вашими поставщиками и покупателями
                      Новости
                      Смотреть все
                      Остались вопросы?

                      Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами

                        Написать в Telegram 8 (910) 795-63-16
                        Уже уходите?
                        Предлагаем Вам скидку 50% в первый месяц сотрудничества, чтобы Вы могли оценить качество оказания бухгалтерских услуг!

                          Сообщение успешно отправлено
                          Оставить заявку на консультацию

                            Проверьте

                            и получите скидку 25%

                              Регистрация производства

                              и получите скидку 25%

                                Обслуживание производства

                                и получите скидку 25%

                                  Оставьте заявку на сайт

                                  и получите скидку 25%

                                    Отлично, остался последний шаг!
                                    Расчет стоимости
                                    для получения скидки 25%
                                    Кто вы?

                                      Не все пункты заполнены
                                      Готово 0%
                                      Далее
                                      ИТОГО*:
                                      0
                                      * Стоимость ориентировочная.
                                      Стоимость предварительная и будет точно определена нашими специалистами после предоставления требуемой для расчета информации.