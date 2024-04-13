Бухгалтерские услуги для ИП и ООО
Бухгалтерское обслуживание
Бухгалтерское, юридическое, налоговое и кадровое сопровождение в одной подписке
и получите скидку 25%
Восстановление учета
Приведём бухучёт в порядок, чтобы уберечь от штрафов или подготовить фирму к продаже
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Разовая отчетность
Подготовим любую форму отчётности, сдадим и убедимся, что приняли
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Оптимизация налогов
Расскажем о способах экономии, подберём налоговые льготы, поможем выбрать форму бизнеса
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Разблокировка расчетного счета
Выясним причину блокировки, проведём анализ и добьёмся снятия ареста за 3 дня
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Декларация 3-НДФЛ
Поможем оформить документы и вернуть НДФЛ за покупку жилья, оплату лечения, обучения и т.п
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Консультации по бухучёту
Консультации по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности
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Юридическая консультация
Помощь в выборе оптимального юридического режима для бизнеса
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Консультация по налогам
Помощь в выборе наиболее выгодного налогового режима для бизнеса
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