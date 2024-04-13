Мы постоянно учимся и ежегодно повышаем квалификацию за свой счёт

У нас своё оборудование и программное обеспечение

Мы не уходим в декрет и не можем уволиться

От стоимости услуг нет отчислений в фонды 30,2%

Стоимость услуг может быть ниже, чем зарплата штатного гл.бухгалтера или юриста

Мы не сидим в вашем офисе

Мы знаем лишь то, что Вы нам сказали

Мы не работаем с вашими поставщиками и покупателями